Uğurcan Çakır için Inter'den 15 milyon euro

İki sezondur yakaladığı performansla Avrupa devlerinin dikkatini çeken Uğurcan Çakır, A milli takımın da değişilmez isimlerinden biri olmak istiyor. Uğurcan Çakır'ın son talibi de Inter oldu.



Handanovic ile yolların ayrılması beklenirken Uğurcan için nabız yoklandı. Trabzonspor, Uğurcan için 25 milyon € istiyor.



İngiltere, İspanya ve Almanya'dan birçok kulübün transfer listesinde yer alan Trabzonspor'un milli kalecisi Uğurcan Çakır için Inter temasta bulundu. Sezon sonunda kalecileri Handanovic (36) ve Padelli (35) ile yollarını ayırması beklenen Milano ekibinin, 24 yaşındaki kaleci için bonuslarla birlikte 15 milyon Euro'ya yakın bir teklif hazırladığı öğrenildi.



Ancak bordomavili yönetimin Uğurcan için beklentisi en az 25 milyon Euro ve bir sonraki satıştan yüzde 20'lik pay. Trabzonspor, başarılı file bekçisinin Milli Takım'da göstereceği performansa da güveniyor.



Dünya Kupası Elemeleri ve Avrupa Şampiyonası, başarılı eldiven için kritik bir viraj olacak



