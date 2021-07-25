Uğurcan Çakır için çember daralıyor

Transfer döneminin başında Uğurcan Çakır'a talip olan Avrupa kulüpleri bir bir kaleci takviyesi yapıyor.

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Uğurcan Çakır için çember daralıyor
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25 Temmuz 2021 14:32
Monaco'nun ardından Uğurcan'ın bir diğer ciddi isteyeni Tottenham da Atalanta'nın file bekçisi Pierluigi Gollini ile anlaşmaya vardı.

İngiliz basını, 15 milyon Euro'luk satın alma opsiyonuyla Tottenham'ın Atalanta'yı ikna ettiğini yazdı.

Trabzonspor Yönetimi, Uğurcan için 20 milyon Euro talebini sürdürürken, beklenen seviyede teklif gelmezse Milli eldiven satılmayacak.


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