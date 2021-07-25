Uğurcan Çakır için çember daralıyor

Monaco'nun ardından Uğurcan'ın bir diğer ciddi isteyeni Tottenham da Atalanta'nın file bekçisi Pierluigi Gollini ile anlaşmaya vardı.



İngiliz basını, 15 milyon Euro'luk satın alma opsiyonuyla Tottenham'ın Atalanta'yı ikna ettiğini yazdı.



Trabzonspor Yönetimi, Uğurcan için 20 milyon Euro talebini sürdürürken, beklenen seviyede teklif gelmezse Milli eldiven satılmayacak.



