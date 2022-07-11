Uğurcan Çakır için Benfica iddiası!

TEKLİFİNİ YENİLEDİ

15 MİLYON EURO'YA KADAR ÇIKTI

Süper Lig şampiyonu Trabzonspor'da transferde hareketli saatler yaşanıyor.Bordo-Mavililer, sağ stoper transferi için arayışlarını sürdürürken kadrosundaki yıldız oyuncuları Avrupa'nın dev kulüpleri takip etmeyi sürdürüyor. Karadeniz Fırtınası'nın 1 numarası için Benfica'nın ısrarı sürüyor.Takvim'in haberine göre Portekiz medyası, Benfica'nın Uğurcan Çakır için ısrarcı olduğunu sayfalarına taşıdı.Record Gazetesi, "Benfica Uğurcan için Trabzonspor'ya yeniden iletişime geçti ve teklifini yineledi" ifadelerini kullandı.Kalecisi Vlachodimos'u 20 milyon Euro'ya satmaya hazırlanan Benfica'nın kasasına gelecek paranın büyük bir kısmını Uğurcan Çakır transferinde kullanacağı iddia ediliyor.Portekiz devinin Uğurcan Çakır transferi için 15 milyon Euro'ya kadar çıktığı belirtildi.Geride kalan sezon öncesi Avrupa'ya transferini Trabzonspor'da şampiyonluk yaşamak için rafa kaldıran Uğuarcan Çakır, geçtiğimiz günlerde takımdan ayrılma zamanın geldiğini belirtmişti.Milli kaleci, ayrılması durumunda Trabzonspor taraftarının kendisine gönül koymayacağını da sözlerine eklemişti.Uğurcan Çakır, geçtiğimiz sezon 43 maçta Bordo-Mavililer'in kalesini korumuştu.Uğurcan, 46 kez topu kendi ağlarında görürken, 13 maçta ise kalesini tamamen gole kapatmayı başardı. Uğurcan, 5 kez sarı kart, 1 defa da ikinci sarıdan kırmızı kart gördü.