Uğurcan Çakır için Avrupa ihtimali!

Trabzonspor'un deneyimli kalecisi Uğurcan Çakır'ın sezon sonunda transferi gündeme geldi. Avrupa hedefi olan Uğurcan Çakır'ın takımdan ayrılığı durumunda Bordo-Mavililer kaleci transferi için düğmeye basacak.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; AA
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Uğurcan Çakır için Avrupa ihtimali!
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06 Nisan 2024 10:32
Yeni sezona iddialı bir kadroyla girmeyi planlayan Trabzonspor'da Uğurcan Çakır'ın durumu merak konusu.

2024-25 sezonu öncesi savunma, orta saha ve forvet transferi için çalışmalara başlayan Trabzonspor'da kaleci transferi de gündeme gelebilir.

Milliyet'in haberine göre Uğurcan Çakır'ın ayrılığı halinde kaleci transferi de gündeme alınacak.

YENİ MACERAYA HAZIR

Dün 28 yaşına giren ve her fırsatta Avrupa hedefinden bahseden Uğurcan Çakır da yeni bir maceraya yelken açmaya hazır.

Trabzonspor cazip bir teklif gelmesi durumunda Uğurcan Çakır'ın Avrupa'ya transferine engel olmayacak.

ERTUĞRUL DOĞAN AÇIKLAMIŞTI

Başkan Ertuğrul Doğan da geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamada milli kaleciyi Türkiye'den bir takıma vermeyeceklerini, deneyimli eldivenin Avrupa'da önemli bir kulübe gitmesini istediklerini aktarmıştı.

Uğurcan Çakır'ın Trabzonspor ile 2027'ye kadar sözleşmesi bulunuyor.

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