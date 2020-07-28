Trabzonspor'da çok iyi bir sezon geçiren Uğurcan Çakır'ın adı sık sık Liverpool, Sevilla, Manchester United gibi takımlarla anılmıştı. Ve sezonun bitmesiyle birlikte milli kaleci için ilk teklif Premier Lig ekibi Sheffield United'dan geldi. Ancak 15 milyon Euro bordo-mavililerce yeterli bulunmadı.



İngiliz ekibine, "Daha yüksek rakamlarla gelirseniz değerlendirebiliriz" cevabı verilirken, Sheffield United'ın ise Uğurcan konusunda ısrarcı olduğu ancak çok yüksek rakamlara çıkma düşüncesinin de bulunmadığı öğrenildi.



Uğurcan Çakır da, "Kulübümün çıkarları neyi gerektiriyorsa ben onu yapmaya hazırım" demekle yetindi.



ÇAKI GİBİ KALECİ

Performansıyla büyük alkış alan Uğurcan Çakır, Avrupa'nın da dikkatini çekiyor. İşte Trabzonsporlu kalecinin yıldızını parlatan değerler:



- Kayserispor kalecisi Lung'tan sonra kalesine en fazla şut gelen isim olmasına rağmen %77.9'luk kurtarış yüzdesiyle ligin en iyi 3. file bekçisi durumunda bulunuyor.



- Trabzonspor'un zirve yarışını son haftalara kadar takip etmesinde büyük pay sahibi olan Uğurcan, 113 kurtarış yaparak bu alanda da ilk 3'te yer aldı.



- Bu sezon 33 lig maçının 4'ünde kalesini gole kapatıp toplamda 40 gol yedi. %79'luk topu oyuna sokma başarı yüzdesi ile oynadı.



- Bordo-mavili formayı toplamda 76 maçta giyen ve 95 gol gören Uğurcan, 13 maçta kalesinde duvar ördü.



