Uğurcan Çakır için 12 Milyon Euro ve Henry Onyekuru

Trabzonspor'un başarılı kalecisi Uğurcan Çakır için ilk adım atan kulüp Fransız ekiplerinden Monaco oldu.



Milli kaleci için oyuncunun temsilciyle iletişime geçen Monacolu yetkililer; Trabzonspor'a pandemi şartlarını da öne sürerek 12 milyon Euro verebileceklerini ifade etti.



12 MİLYON EURO + ONYEKURU



12 milyon Euro'luk bu öneriye ek olarak olarak ise Fransız ekibinin Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen oyuncuları Henry Onyekuru'yu da verebileceklerini bildirdi.



GALATASARAY'IN OPSİYONU VAR



1.75 boyundaki kanat oyuncusu geçtiğimiz sezonu 14 maçta 5 gol 4 asistle tamamlayarak önemli bir ortalama yakaladı. Ayrıca Galatasaray'ın Onyekuru için 11 Haziran tarihine kadar 4 milyon 350 bin Euro'luk satın alma opsiyonu bulunuyor. Ancak son son bilgilere göre Galatasaray bu maddeyi kullanmayacak.



TRABZONSPOR DEĞERLENDİRİLİYOR



Gelen son bilgilere göre Uğurcan cephesi henüz resmiyete dökülmeyen bu öneriyi Trabzonspor yönetimine gönderdi ve değerlendirmeye alındı.



BEKLENTİ 20'DEN AZ OLMAYACAK



Trabzonspor Kulübü'nün Uğurcan Çakır'ın için 20-25 milyon Euro arası bir gelir beklentisi olduğu biliniyor.



Kaynak: 61saat



