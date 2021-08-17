Uğurcan Çakır'ı bu kez İspanyollar istiyor

Lille'in kadrosuna katmak istediği Uğurcan için bir İspanyol takımı devreye girdi. Trabzonspor, kulübe iletilen ilk teklife yanıtını verdi.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Trabzonspor.org
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Uğurcan Çakır'ı bu kez İspanyollar istiyor
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17 Ağustos 2021 08:56
Trabzonspor ve milli takımın başarılı kalecisi Uğurcan Çakır, Avrupa devlerini peşinden koşturmaya devam ediyor. Lille'in transferi için görüşmelere başladığı Uğurcan Çakır için İspanyol devi Valencia devreye girdi.

Sabah Gazetesi'nden Yunus Emre Sel'in haberine göre; Trabzonspor'a ilk teklifini ileten Valencia, milli file bekçiyi kadrosuna katmak için girişimlere başladı.

Bordo-mavili yönetim, 5 milyon Euro kiralama ve 12 milyon Euro'luk satın alma opsiyonu içeren bu teklifi reddetti. Uğurcan Çakır'ın transferinden daha yüksek bir gelir bekleyen Trabzonspor, yeni tekliflere açık.


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