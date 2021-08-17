Trabzonspor ve milli takımın başarılı kalecisi Uğurcan Çakır, Avrupa devlerini peşinden koşturmaya devam ediyor. Lille'in transferi için görüşmelere başladığı Uğurcan Çakır için İspanyol devi Valencia devreye girdi.



Sabah Gazetesi'nden Yunus Emre Sel'in haberine göre; Trabzonspor'a ilk teklifini ileten Valencia, milli file bekçiyi kadrosuna katmak için girişimlere başladı.



Bordo-mavili yönetim, 5 milyon Euro kiralama ve 12 milyon Euro'luk satın alma opsiyonu içeren bu teklifi reddetti. Uğurcan Çakır'ın transferinden daha yüksek bir gelir bekleyen Trabzonspor, yeni tekliflere açık.



