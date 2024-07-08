Uğurcan Çakır: "Hocanın planları başarılıydı"

A Milli Takım, Hollanda'ya elenmesinin ardından turnuvaya veda etti. Türkiye'ye dönen milli takımda Uğurcan Çakır, kısa bir havalimanında açıklama yaptı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Uğurcan Çakır: 'Hocanın planları başarılıydı'
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08 Temmuz 2024 00:39
EURO2024'e veda etmesinin ardından Türkiye'ye dönen A Milli Takım'da Uğurcan Çakır, açıklamalarda bulundu.

Uğurcan Çakır yaptığı açıklamada, "Bizim açımızdan güzel bir turnuva geçti. Finalde olmayı hak ediyorduk. Ülkemizi bir nebze mutlu ettiysek ne mutlu bize. Gerçekten herkes elinden geleni yaptı. İnşallah bu günlerden ders çıkarıp ileriye daha iyi bakacağız." dedi.

Başarıkı file bekçisi ayrıca, "Bu turnuvada güzel performans sergiledik. Çok genç ve yetenekli futbolcular var kadromuzda. Hocanın da bu turnuva özelinde oyun planları başarılıydı. İnşallah bundan daha büyük başarılar elde edebiliriz." ifadelerini kullandı.

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