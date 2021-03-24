Uğurcan Çakır: "Hayalimi gerçekleştirdim"

A Milli Takımımızda Uğurcan Çakır, Hollanda maçı sonrasında konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; TFF
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Uğurcan Çakır: 'Hayalimi gerçekleştirdim'
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24 Mart 2021 22:02
A Milli Takımımızın Hollanda'yı 4-2 yendiği maçta Depay'ın penaltısında gole izin vermeyen Uğurcan Çakır, karşılaşma sonrasında konuştu.

Hayalini gerçekleştirdiğini belirten Uğurcan, "Çocukluktan beri hayalini kuruyorum Milli Takımın. Bu formayı giymek onurlu bir duygu. Çok mutluyum. Çok gururluyum." ifadelerini kullandı.



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