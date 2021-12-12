Uğurcan Çakır: "Gerekli dersleri çıkaracağız"

Trabzonspor Kaptanı Uğurcan Çakır, Antalyaspor'a kaybettikleri maçın ardından sosyal medyadan bir gönderi paylaştı ve gerekli dersleri çıkarıp, yeni bir serinin başlangıcını yapmak için Hatayspor maçına sahaya çıkacaklarını ifade etti.

, Fotoğraf; AA
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Uğurcan Çakır: 'Gerekli dersleri çıkaracağız'
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12 Aralık 2021 13:12
Süper Lig 'in 16. haftasında konuk olduğu Antalyaspor'a 2-1 kaybeden Trabzonspor , bu sezon ilk kez kaybetti. 27 maçlık yenilmezlik serisi de sona erdi.

90 dakikanın ardından kişisel sosyal medya hesabından bir gönderi paylaşan Trabzonspor Kaptanı Uğurcan Çakır, yeni bir serinin başlangıcını yapmak için Hatayspor maçına sahaya çıkacaklarını belirtti.

Milli kalecinin yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

''Bugün sadece bir maç kaybettik. Tabii ki üzüldük fakat bu maçtan gerekli dersleri çıkarıp, geride bırakacağız. Hafta sonu Hatayspor karşılaşmasında yine şehrimizin ve taraftarımızın desteğiyle yeni bir serinin başlangıcını yapmak için sahaya çıkacağız. Aynı inanç ve azimle…''


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