  •  
    G.Saray'da Belhanda, Kader Keita'yı solluyor
  •  
    Diagne'den Trabzon'un öncesinde ÖZEL saç stili
  •  
    Kagawa'nın "EN İYİ" 11'i "Mbappe ve Zlatan yok"
  •  
    Bunun adı da ÇILGINLIK Sahne Talisca'nın oldu!..
  •  
    Ali Koç KARARINI verdi; "Temmuzda yoksunuz"

Uğurcan Çakır: "Galatasaray maçında oynamak istiyorum"

Ankaragücü maçında sol arka adalesinden sakatlanan Uğurcan Çakır, Galatasaray maçıunda da şans bulmak istiyor

Kaynak: Sabah
Uğurcan Çakır: 'Galatasaray maçında oynamak istiyorum'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
08 Şubat 2019 10:11
Ankaragücü maçında sol arka adalesinden sakatlanan Uğurcan Çakır, G.Saray maçında oynamayı çok istiyor.

Tedavisine yoğun şekilde devam edilen genç eldiven hakkındaki karar maç günü verilecek

İğne ile maça çıkmak isteyen Uğurcan'ın bu tedaviye olumlu tepki vermesi durumunda formayı giyeceği öğrenildi. Uğurcan, yetişemezse zorlu derbide kaleyi 18 yaşındaki Arda Akbulut koruyacak

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için