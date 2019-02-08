Uğurcan Çakır: 'Galatasaray maçında oynamak istiyorum'

Ankaragücü maçında sol arka adalesinden sakatlanan Uğurcan Çakır, G.Saray maçında oynamayı çok istiyor.
Tedavisine yoğun şekilde devam edilen genç eldiven hakkındaki karar maç günü verilecek
İğne ile maça çıkmak isteyen Uğurcan'ın bu tedaviye olumlu tepki vermesi durumunda formayı giyeceği öğrenildi. Uğurcan, yetişemezse zorlu derbide kaleyi 18 yaşındaki Arda Akbulut koruyacak
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Tedavisine yoğun şekilde devam edilen genç eldiven hakkındaki karar maç günü verilecek
İğne ile maça çıkmak isteyen Uğurcan'ın bu tedaviye olumlu tepki vermesi durumunda formayı giyeceği öğrenildi. Uğurcan, yetişemezse zorlu derbide kaleyi 18 yaşındaki Arda Akbulut koruyacak
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın