Uğurcan Çakır: "Futbolu ve taraftarımızı özledim"

Karadeniz Fırtınası'nın başarılı kalecisi Uğurcan Çakır, futbolu özlediklerini söyledi.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
Uğurcan Çakır: 'Futbolu ve taraftarımızı özledim'
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04 Mayıs 2020 11:47
Trabzonspor'un başarılı kalecisi Uğurcan Çakır, açıklamalarda bulundu.

Genç eldiven "Koronavirüs öncesinde tüm takım formundaydı. Hedefe kilitlenmiş şekilde gidiyorduk. Evde olmamıza rağmen yine çok çalıştık. Futbolu ve taraftarımızı özledik. Onlara bu sezon iki kupa birden hediye etmeyi planlıyoruz" diye konuştu.

Uğurcan Çakır, Süper Lig ertelenene kadar Trabzonspor forması ile 33 resmi maça çıktı. 24 yaşındaki kaleci, kalesinde 39 gol görürken; 4 kez de kalesini gole kapattı.

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