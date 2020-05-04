Uğurcan Çakır: 'Futbolu ve taraftarımızı özledim'

Trabzonspor'un başarılı kalecisi Uğurcan Çakır, açıklamalarda bulundu.
Genç eldiven "Koronavirüs öncesinde tüm takım formundaydı. Hedefe kilitlenmiş şekilde gidiyorduk. Evde olmamıza rağmen yine çok çalıştık. Futbolu ve taraftarımızı özledik. Onlara bu sezon iki kupa birden hediye etmeyi planlıyoruz" diye konuştu.
Uğurcan Çakır, Süper Lig ertelenene kadar Trabzonspor forması ile 33 resmi maça çıktı. 24 yaşındaki kaleci, kalesinde 39 gol görürken; 4 kez de kalesini gole kapattı.
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Genç eldiven "Koronavirüs öncesinde tüm takım formundaydı. Hedefe kilitlenmiş şekilde gidiyorduk. Evde olmamıza rağmen yine çok çalıştık. Futbolu ve taraftarımızı özledik. Onlara bu sezon iki kupa birden hediye etmeyi planlıyoruz" diye konuştu.
Uğurcan Çakır, Süper Lig ertelenene kadar Trabzonspor forması ile 33 resmi maça çıktı. 24 yaşındaki kaleci, kalesinde 39 gol görürken; 4 kez de kalesini gole kapattı.
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