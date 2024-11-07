Uğurcan Çakır fırtınalara göğüs geriyor!

Trabzonspor'un başarılı kalecisi Uğurcan Çakır, defans hattında yaşanan bütün zafiyetlere rağmen yüzde 80 kurtarış karnesiyle ligin en iyisi oldu.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Uğurcan Çakır fırtınalara göğüs geriyor!
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07 Kasım 2024 11:16
Son güncelleme 07 Kasım 2024 11:17
Göztepe (2-1) ve F.Bahçe'ye (3-2) uzatma anlarında mağlup olan Trabzonspor, zor günlerden geçerken kaptan Uğurcan Çakır performansıyla mest ediyor.

Cumartesi günü Çaykur Rizespor ile kritik bir maça çıkacak bordomavililerde milli eldiven, geride kalan haftalarda ligin en çok kurtarış yapan kalecisi olarak dikkat çekiyor.

28 yaşındaki file bekçisi, yüzde 80'lik kurtarış karnesiyle zirveyi domine ediyor. Maç başına 4.4 kurtarışa imza atan Uğurcan, savunma zafiyetleri yaşayan takımda sürekli baskı altında kalmasına rağmen 1.1 gol yeme ortalamasıyla başarılı bir grafik çizdi.

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