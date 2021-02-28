Uğurcan Çakır, Fenerbahçe'ye duvar oldu!

Trabzonspor - Fenerbahçe maçına Uğurcan Çakır'ın performansı damga vurdu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Uğurcan Çakır, Fenerbahçe'ye duvar oldu!
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28 Şubat 2021 19:35
Uğurcan Çakır
Uğurcan Çakır
Trabzonspor
Trabzonspor - Fenerbahçe maçının ilk 45 dakikasına Trabzonspor kalecisi Uğurcan Çakır damga vurdu.

Koronavirüs sebebiyle bir süre takımdan ayrı kalan ve hafta içi yapılan testlerinde negatifin elde edilmesiyle yeniden takıma dönen Uğurcan Çakır'ın dönüşü de muhteşem oldu.

Fenerbahçe karşısında maça harika bir başlangıç yapan Uğurcan Çakır, sarı-lacivertli takımın maçın ilk 45 dakikasında mutlak 4 gol pozisyonunu engelleyerek adeta kalesinde devleşti.



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