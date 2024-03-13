Uğurcan Çakır: "Fedakarlığa hazırım"

Trabzonspor'da bir süredir sakatlığı bulunan Uğurcan Çakır, Fenerbahçe maçında oynamak istediğini teknik ekibe iletti.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; Trabzonspor.org
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Uğurcan Çakır: 'Fedakarlığa hazırım'
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13 Mart 2024 10:47
Trabzonspor'da uyluğundaki problem nedeniyle bir süredir formasından uzak kalan Uğurcan Çakır, Fenerbahçe maçı öncesi teknik ekiple sakatlığı hakkında bir görüşme yaptı.

27 yaşındaki futbolcu, Fenerbahçe karşısında kesin bir dille görev almak istediğini ve her türlü fedakarlığa hazır olduğunu söyledi. Bu nedenle sağlık ekibi, deneyimli eldiven hakkında bir rapor hazırlayacak ve bunu teknik heyet ile paylaşacak. Eğer onay çıkarsa, Uğurcan Çakır Fenerbahçe'ye karşı forma giyebilir.

Trabzonspor, Fenerbahçe'yi 17 Mart Pazar günü sahasında ağırlayacak.

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