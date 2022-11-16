Uğurcan Çakır: 'EURO2024'te oynamak istiyoruz'

Uğurcan Çakır, Türkiye'nin İskoçya'yı 2-1 mağlup ettiği maçın ardından konuştu.



Uğurcan Çakır yaptığı açıklamada, "Taraftarlarımıza teşekkür ediyorum. Harika bir atmosfer vardı. Bizi çok güzel karşıladılar. Diyarbakırlılar'ın yüreklerine sağlık. Çok güzel bir ortamda çok güzel bir maç çıkardık." dedi.



Takımın oynadığı sistem ile ilgili konuşan başarılı file bekçisi, "Toplandığımızdan beri 3'lü oynayacağımızı biliyorduk. Onun üstüne çalıştık. Toplantılarda rakibimize üstün geleceğimizi biliyorduk. Çok iyi oynadık ve hak ederek kazandık. Takım arkadaşlarımı kutluyorum. Biz her taktiğe uyum sağlamak zorundayız. Ciddi rakiplerle oynuyoruz. Hangi takıma hangi sistemle oynayacağımıza dair analiz yapıyoruz. Takımımda 4'lü oynuyorum ama Abdullah Hoca da zaman zaman 3'lü deniyor." şeklinde konuştu.



EURO2024'te oynamak istediklerini söyleyen Uğurcan, "EURO2024'te oynamayı hepimiz istiyoruz. İyi bir EURO2020 geçiremedik. Bu kez Türk halkını mutlu etmek istiyoruz. Uluslar Ligi'nde iyi oyunlar oynadık ama son 2 maçta talihsizlik vardı. Bu şanlı formanın ağırlığı çok özel, çok büyük. İkinci hazırlık maçını iyi oynamak ve kazanmak istiyoruz. Dünya Kupası'nda favorim yok. Benim favorim her zaman Türkiye. Hepimiz orada olmak istiyorduk, olamadık." açıklamasını yaptı.





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