Uğurcan Çakır: 'Dünya Kupası şansımız zor'

A Milli Takım'ın kalecilerinden Uğurcan Çakır açıklamalarda bulundu.



Ersin Destanoğlu ve Altay Bayndır hakkında konuşan Uğurcan Çakır "Ersin'e hayırlı olsun diyorum. Altay'a da geçmiş olsun. Ersin hak ettiği için burada. Şansımızı sonuna kadar zorlamak istiyoruz. Ben biraz moralli geldim ama burası milli takım. Hep beraber birlikte savaşacağız. En iyi şekilde ayrılacağız." dedi.



Dünya Kupası için açıklama yapan Uğurcan Çakır "Taktiği hoca belirleyecek. Kim oynarsa oynasın elinden gelen her şeyi yapmak isteyecek. Yeni bir hocamız, yeni bir havamız var. İyi sonuçlar almak istiyoruz. Şansımız zor gözüküyor ama en sonuna kadar zorlamak istiyoruz. İyi bir havamız var. 2 maçı kazanıp ne olacağını görmek istiyoruz. Norveç, Hollanda'yla bir müsabaka oynayacak. O maçtan istediğimiz sonuç çıkarsa katılmak istiyoruz turnuvaya. Hollanda - Norveç maçı zor ama önce bizim kazanmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.



Uğurcan Çakır "Almanya'dan gelmiş kaleci hocamız. Burada da farklı idmanlar yaptırdı bize. İyi bir uyum yakaladık onula da. İnşallah bu performansımızı da sahaya yansıtırız." diyerek sözlerini noktaladı.





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