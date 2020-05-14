Uğurcan Çakır dev listeye adını yazdırdı

Trabzonspor'daki performansıyla dikkatleri üzerine çeken Uğurcan Çakır, dünya gündemine girdi…Avrupa'nın önemli kulüplerinin peşinde koştuğu genç file bekçisi, World Soccer dergisinin mayıs ayı sayısında 'transfer döneminin 100 gözde futbolcusu' arasında gösterildi.24 yaşındaki kalecinin, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool'un yanı sıra birçok kulübün radarında olduğu ifade edildi. Brezilyalı Neymar başta olmak üzere çok sayıda süper yıldızın bulunduğu listede Hollanda'nın Feyenoord takımında oynayan Orkun Kökçü de yer aldı.World Soccer dergisi, Uğurcan'a ayırdığı bölümde Liverpool'un transferde ısrarcı olduğuna vurgu yaptı.