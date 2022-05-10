Uğurcan Çakır'dan tepki: 'Böyle kardeş olmaz!'

Trabzonspor'da Uğurcan Çakır, Ziraat Türkiye Kupası'nda 4-2 kaybedilen Yukatel Kayserispor maçı sonrası konuştu.



Tecrübeli file bekçisi açıklamasında, Kayserispor taraftarlarına tepki gösterdi.



Uğurcan Çakır, "Kayserispor takımını tebrik ediyorum ama taraftar eline ne geçtiyse bize attı. Çok çirkin görüntüler oldu. Buraya şampiyon takım gelmiş. Bir de bunlara kardeş takım diyoruz. Böyle kardeş olmaz. Bir yerimize bir şey olacak diye çok korktuk. Taraftarlarımız bunu sakın unutmasın" ifadelerini kullandı.





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