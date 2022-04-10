Uğurcan Çakır'dan "şampiyonluk" mesajı!

Trabzonspor'un kaptanı Uğurcan Çakır, Gaziantep FK ile 0-0 berabere kalınan maçın ardından sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Trabzonspor.org
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Uğurcan Çakır'dan 'şampiyonluk' mesajı!
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10 Nisan 2022 00:44
Trabzonspor'un başarılı kalecisi ve kaptanı Uğurcan Çakır, Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında 0-0 berabere kaldıkları Gaziantep FK maçının ardından sosyal medya hesabından taraftarlara mesaj gönderdi.

Şampiyonluğa olan inancını yineleyen Çakır, "Mücadelesini verdiğimiz, ter döktüğümüz, gece gündüz hayalini kurduğumuz şampiyonluğu kutlamaya az kaldı. 'İyi ki Trabzonspor var' dediğimiz bu günlerin tadını çıkaralım." ifadelerini kullandı.

Ligin bitimine 6 maç kalan Trabzonspor 72 puanla lider durumda bulunuyor. 
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