Uğurcan Çakır'dan kariyer rekoru

Trabzonspor'da Uğurcan Çakır, sezona çok iyi başladı. Milli file bekçisi, kalesine gelen 34 şuttan 31'ini kurtarmayı başardı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Uğurcan Çakır'dan kariyer rekoru
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17 Ağustos 2024 12:54
Trabzonspor bu sezon oynadığı 5 resmi karşılaşmada kalesinde 3 gol görmesine karşın, çok sayıda pozisyon verdi. Bordo-mavili takımın kalesinde gördüğü gol sayısının pozisyonlara göre az olmasının en önemli nedenlerinden birisi ise kaleci Uğurcan Çakır oldu.

Milli file bekçisi geride kalan 5 resmi maçta kalesine gelen 34 şutun 31'ini kurtararak kariyerinin en iyi başlangıcını yaptı. Sezona çok iyi giren 28 yaşındaki eldiven, Rapid Wien ile oynanan son maçta da kalesinde adeta devleşti.

Abdullah Avcı maçın ardından Uğurcan Çakır'dan övgüyle bahsederek, "Kaptan yaptığı birbirinden güzel kurtarışlarla bizi ayakta tutan isim oldu" ifadelerini kullandı.

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