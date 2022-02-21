Uğurcan Çakır'dan inanılmaz istatistik!

Lider Trabzonspor'da müthiş bir sezon geçiren Uğurcan Çakır, istatistiklerde de fark yaratıyor. Yıldız eldiven kalesine gelen son 41 şutun 36'sını kurtardı.

Haber; Hürriyet
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Uğurcan Çakır'dan inanılmaz istatistik!
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21 Şubat 2022 11:31
Süper Lig'in 26. haftasında Alanyaspor'u 4-0 mağlup eden Trabzonspor'da penaltı kurtaran kaleci Uğurcan Çakır, müthiş giden sezonda istatistiklerini geliştirdi.

Milli kaleci, verilere göre kalesine gelen son 41 şutun 36'sını kurtardı. İnanılmaz bir başarı gösteren Uğurcan, 5 golün 2'sini penaltıdan yedi, 1'i ise kendi kalesineydi. 2 yıldır Avrupa takımlarının yakından takip ettiği Uğurcan Çakır için sezon sonunda Trabzonspor'a yine yüksek transfer tekliflerinin gelmesi bekleniyor.

Yönetim geçtiğimiz yaz döneminde kaptanın değerini 20 milyon Euro olarak belirlemişti.

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