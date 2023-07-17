Uğurcan Çakır'dan genç oyunculara destek

Trabzonsporlu milli kaleci Uğurcan Çakır, altyapıdan A takıma yükselen genç oyuncular için maddi destek sağladı.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
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Uğurcan Çakır'dan genç oyunculara destek
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17 Temmuz 2023 15:34
Trabzonspor'un 27 yaşındaki file bekçisi Uğurcan Çakır, altyapıdan A takıma yükselen genç oyuncular için maddi destek sağladı.

Yeni sezon hazırlıklarına Slovenya'da devam eden Trabzonspor'da 3 günlük verilen arada takım kaptanı Uğurcan Çakır, A takıma çıkan genç isimlere destek verdi.

Teknik direktör Nenad Bjelica'nın takıma verdiği arada yoğun tempodan çıkan genç oyuncuların dinlenebilmeleri ve tatillerini rahat geçirmeleri için yardımda bulunan Çakır, oyuncularla sürekli ilgilenirken, malzeme ihtiyaçlarını da karşılıyor.

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