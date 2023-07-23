Uğurcan Çakır'dan flaş Galatasaray cevabı

Trabzonspor'un kaptanı Uğurcan Çakır, takımdaki geleceği ve transfer gündemi hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Uğurcan Çakır'dan flaş Galatasaray cevabı
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23 Temmuz 2023 14:37
Trabzonspor'un kaptanı Uğurcan Çakır, beIN SPORTS'a özel açıklamalarda bulundu. Milli eldiven, takımdaki geleceği ve transfer gündemi hakkında konuştu.

"GALATASARAY, AVRUPA..."

Transferi ile ilgili konuşan Çakır, "Avrupa'dan teklifler aldığım dönemler oldu, bana teklifin geldiği ama benim yönetime götürmediğim teklifler bile oldu. Çok şey yazılıyor ama ben kulübümün menfaatini düşünüyorum. Trabzonsporluyum, burası benim yuvam. Burada olmaktan çok mutluyum. Galatasaray, Avrupa... Kulübümüz ne derse o olur"

SÖZLEŞMESİ 2027'DE BİTİYOR

27 yaşındaki kalecinin adı Galatasaray, Roma, Villarreal ve Nottingham Forest ile anılmıştı.

Uğurcan Çakır'ın Trabzonspor ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.  

 
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