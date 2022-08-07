Son şampiyon Trabzonspor'da taraftarlar Atatürk Olimpiyat Stadı'nda 2-0 kazanılan İstanbulspor mücadelesi sonrasında galibiyet üçlüsü için kaptan Uğurcan Çakır'ı tribünlere davet ettiler. Bordo-mavili ekibin başarılı eldiveni ise attığı golle rakibin kilidini açan ve galibiyetin baş mimarlarından olan Andreas Cornelius'u işaret ederek üçlüyü onun çektirmesi gerektiğini belirtti.Bunun üzerine Danimarkalı yıldız tribünlere giderek sezonun ilk üçlüsünü çektirdi. Uğurcan'ın bu tavrı bordo-mavili camianın bir kez daha takdirini topladı.