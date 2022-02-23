Uğurcan Çakır'dan çılgın oran: %84

Trabzonspor'un kaptanı performansıyla her hafta istatistikleri alt üst ediyor.

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Uğurcan Çakır'dan çılgın oran: %84
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23 Şubat 2022 08:09
Trabzonspor 'un kaptanı performansıyla her hafta istatistikleri alt üst etmeye devam ediyor.

Bu sezon kalesine duvar ören ve 18 golle Süper Lig 'in en az gol yiyen kalecisi olan Uğurcan bu sezon kalesine gelen 111 şutun 93'ünü kurtarma başarısı gösterdi.

Yüzde 84 gibi muhteşem bir kurtarış oranına ulaşan Bordo-Mavili kaleci, hafta sonu Alanyaspor deplasmanında penaltı da kurtararak taraftarın gönlünü bir kez daha fethetmişti.

Bu sezon kalesine atılan 5'inci penaltıda ikinci kez gol izni vermeyen Uğurcan, 2. haftada da Sivas'tan Gradel'in atışını çıkarmış, ancak devamında rakip gol bulmuştu.

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