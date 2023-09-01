Uğurcan Çakır'dan Altay Bayındır açıklaması

Trabzonspor'un Kasımpaşa'yı 5-1 mağlup ettiği maçın ardından takım kaptanı Uğurcan Çakır açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Uğurcan Çakır'dan Altay Bayındır açıklaması
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
01 Eylül 2023 23:43
Süper Lig'in 4. haftasında Kasımpaşa'yı deplasmanda 5-1 mağlup eden Trabzonspor'da kaptan Uğurcan Çakır maç sonrası konuştu.
Böyle bir galibiyete ihtiyaçları olduğunu söyleyen Uğurcan, "Bu maçta karakter koymak çok önemliydi. Kötü bir golle 5-1 oldu, 5-0 kazanıyorduk. Böyle bir galibiyet moral olarak bize iyi gelecektir." dedi.

"BİREYSEL HATALAR AZALMALI"

Önceki haftalarda yapılan bireysel hatalara dikkat çeken Uğurcan, "İki haftadır bireysel hatalardan gol yiyorduk. Bunları azaltırsak ve özgüvenli bir oyun sergilersek iyi sonuçlar alacağımızı düşünüyorum. Takım da hocamız da çok iyi çalışıyor." ifadelerini kullandı.

"ALTAY'I ALLAH UTANDIRMASIN"

Son olarak Manchester United'a transfer olan Fenerbahçe kalecisi Altay Bayındır hakkında konuşan Uğurcan, "Altay Bayındır, Manchester United'a gitti. Umarım çok başarılı olur, Allah utandırmasın." sözlerini sarf etti.
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery