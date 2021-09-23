Uğurcan Çakır: "Daha iyi olacağız"

Trabzonspor'un Konyaspor ile oynadığı mücadelenin ardından Uğurcan Çakır mesaj yolladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Uğurcan Çakır: 'Daha iyi olacağız'
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23 Eylül 2021 20:26
Trabzonspor'da Uğurcan Çakır, Konyaspor ile 2-2 berabere kaldıkları ve yaptığı 8 kurtarışla Süper Lig'deki rekorunu egale ettiği maçın ardından paylaşım yaptı.

Daha iyi olacaklarını söyleyen Uğurcan, "Biz iyi bir takımız ve bunu zor şartlarda da gösteriyoruz. Kazansaydık çok daha mutlu olacaktık, lider olacaktık. Futbol bir takım oyunu, puanları beraber kazanıp beraber kaybediyoruz. Arkadaşlarımın gayretini kutluyorum. Daha iyi olacağız. Güzel mesajlar ve yorumlar için teşekkürler." ifadelerini kullandı.


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