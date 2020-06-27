Uğurcan Çakır da YKS'ye girdi

Trabzonspor'un yetenekli kalecisi Uğurcan Çakır, YKS heyecanı yaşayanlar arasındaydı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Twitter
Uğurcan Çakır da YKS'ye girdi
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27 Haziran 2020 15:31
Trabzonspor'un genç kalecisi Uğurcan Çakır da Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) heyecanını yaşayanlar arasındaydı.

Sınav sırasından fotoğrafını paylaşan Uğurcan, "Maçın ilk yarısını tamamladık. Yarın ikinci yarıya yine heyecanlanmadan, yüksek moralle çıkalım. Sınava giren herkese başarılar :) #yks2020" ifadelerini kullandı.

24 yaşındaki Uğurcan Çakır, sakatlığı nedeniyle Trabzonspor'un Ankaragücü ile oynayacağı mücadelenin kadrosunda da olması beklenmiyor.



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