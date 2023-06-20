Uğurcan Çakır'da, David de Gea detayı! Kararı bekleniyor

Manchester United'ın kalecisi David de Gea, Arap kulüplerinin ilgisiyle karşı karşıya kalırken, Nottingham Forest da Uğurcan Çakır'ı transfer etmek için Trabzonspor'un kapısını çalacak.

, Fotoğraf; AA
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Uğurcan Çakır'da, David de Gea detayı! Kararı bekleniyor
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20 Haziran 2023 12:26
Trabzonspor'un başarılı kalecisi Uğurcan Çakır, transfer piyasasında kendisi için önemli gelişmelerin yaşandığı bir üçgenin içerisinde bulunuyor.

Son bilgilere göre, Manchester United'ın kalecisi David de Gea, Arap kulüplerinin ilgisiyle karşı karşıya.

32 yaşındaki deneyimli eldivenin ayrılması durumunda, Manchester United, şu anda Nottingham Forest'a kiralık olarak gönderdiği Dean Henderson'ı takımda tutmayı planlıyor.

Bu durumda, Nottingham Forest da Uğurcan Çakır'ı transfer etmek için Trabzonspor'a başvuracak.

Bu gelişmeler, futbol dünyasında büyük yankı uyandırdı. Uğurcan Çakır, performansıyla dikkat çeken bir kaleci olarak, uluslararası birçok kulübün radarında yer alıyor.

Özellikle İngiltere Premier Lig'in dev takımlarından Manchester United'ın ilgisi, Uğurcan'ın kariyerine büyük bir adım olabilir. 

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