Uğurcan Çakır: "Çok uzun bir yoldayız"

Trabzonspor kalecisi Uğurcan Çakır, Yeni Malatyaspor maçı sonrasında bir paylaşım yaptı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Trabzonspor.org
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Uğurcan Çakır: 'Çok uzun bir yoldayız'
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16 Ağustos 2021 22:37
Trabzonspor'un başarılı file bekçisi Uğurcan Çakır, 5-1 kazandıkları Yeni Malatyaspor maçı sonrasında twitter hesabından bir paylaşımda bulundu.

Uğurcan Çakır tweet'inde, "Ligin önemli deplasmanlarından birini farklı skorla geçtik. Çok uzun bir yoldayız, destek çok önemli. Tüm arkadaşlarımı kutluyorum. Yolumuza devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.


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