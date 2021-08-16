Uğurcan Çakır: 'Çok uzun bir yoldayız'

Trabzonspor'un başarılı file bekçisi Uğurcan Çakır, 5-1 kazandıkları Yeni Malatyaspor maçı sonrasında twitter hesabından bir paylaşımda bulundu.
Uğurcan Çakır tweet'inde, "Ligin önemli deplasmanlarından birini farklı skorla geçtik. Çok uzun bir yoldayız, destek çok önemli. Tüm arkadaşlarımı kutluyorum. Yolumuza devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.
Uğurcan Çakır tweet'inde, "Ligin önemli deplasmanlarından birini farklı skorla geçtik. Çok uzun bir yoldayız, destek çok önemli. Tüm arkadaşlarımı kutluyorum. Yolumuza devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.