Uğurcan Çakır: "Burayı haketmediğimizi biliyoruz"

Uğurcan Çakır, Lüksemburg maçı sonrası TRT mikrofonlarına konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Uğurcan Çakır: 'Burayı haketmediğimizi biliyoruz'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
12 Haziran 2022 00:17
Milli Takımımızın file bekçisi Uğurcan Çakır, Lüksemburg maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

Başarılı kaleci maç sonu açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"İyi bir mücadele oldu. Takım halinde çok iyi mücadele ettik. Bir an önce B Ligi'ne yükselmek istiyoruz. Burayı hak etmediğimizi biliyoruz ama kendimiz buraya geldik."

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ