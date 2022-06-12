Uğurcan Çakır: 'Burayı haketmediğimizi biliyoruz'

Milli Takımımızın file bekçisi Uğurcan Çakır, Lüksemburg maçı sonrası açıklamalarda bulundu.



Başarılı kaleci maç sonu açıklamasında şu ifadeleri kullandı:



"İyi bir mücadele oldu. Takım halinde çok iyi mücadele ettik. Bir an önce B Ligi'ne yükselmek istiyoruz. Burayı hak etmediğimizi biliyoruz ama kendimiz buraya geldik."





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