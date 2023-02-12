Uğurcan Çakır: "Bu süreç birkaç günde geçmez"

Trabzonspor'un milli kalecisi Uğurcan Çakır, Kahramanmaraş merkezli deprem felaketine dair Twitter'dan bir paylaşım yaptı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Uğurcan Çakır: 'Bu süreç birkaç günde geçmez'
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12 Şubat 2023 18:07
Trabzonspor'un milli kalecisi Uğurcan Çakır, Kahramanmaraş'ta yaşanan ve 10 ili etkileyen deprem felaketine dair bir paylaşımda bulundu.

Twitter'dan bir paylaşım yapan Uğurcan, "Yaşadığımız süreç birkaç günle geçecek bir durum değil. Elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz ama bu yaraları sarmak için gerek maddi, gerekse manevi olarak desteklerimiz sürmeli. Aklımız, fikrimiz, kalbimiz her zaman o güzel insanlarla olacak." ifadelerini kullandı.

 
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