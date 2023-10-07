Uğurcan Çakır bu kez başka!

Trabzonspor'da bu sezon ciddi bir form düşüklüğü yaşayan Uğurcan Çakır, Adana Demir deplasmanında eski günlerine dönüş yaptı.
Bordo-mavili takımın kaptanı, ilk yarıda uzaktan gelen etkili şutlarda üst üste kurtarışlara imza attı. Ancak Nani'nin golünde çaresiz kaldı. İkinci devrede de kalesinde devleşen Uğurcan, özellikle 82. dakikada Balotelli'nin füzesini müthiş çıkardı.
A Milli Takım'a çağrılan Uğurcan'ın, Mert Günok'un yokluğunda eldivenleri alması muhtemel gözüküyor.
Bordo-mavili takımın kaptanı, ilk yarıda uzaktan gelen etkili şutlarda üst üste kurtarışlara imza attı. Ancak Nani'nin golünde çaresiz kaldı. İkinci devrede de kalesinde devleşen Uğurcan, özellikle 82. dakikada Balotelli'nin füzesini müthiş çıkardı.
A Milli Takım'a çağrılan Uğurcan'ın, Mert Günok'un yokluğunda eldivenleri alması muhtemel gözüküyor.