Uğurcan Çakır bu kez başka!

Trabzonspor'un file bekçisi Uğurcan Çakır, Adana Demirspor deplasmanında gösterdiği başarılı performansla dikkat çekti.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Uğurcan Çakır bu kez başka!
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07 Ekim 2023 12:00
Trabzonspor'da bu sezon ciddi bir form düşüklüğü yaşayan Uğurcan Çakır, Adana Demir deplasmanında eski günlerine dönüş yaptı.

Bordo-mavili takımın kaptanı, ilk yarıda uzaktan gelen etkili şutlarda üst üste kurtarışlara imza attı. Ancak Nani'nin golünde çaresiz kaldı. İkinci devrede de kalesinde devleşen Uğurcan, özellikle 82. dakikada Balotelli'nin füzesini müthiş çıkardı.

A Milli Takım'a çağrılan Uğurcan'ın, Mert Günok'un yokluğunda eldivenleri alması muhtemel gözüküyor.

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