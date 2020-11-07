Uğurcan Çakır: 'Aradan sonra gerçek Trabzonspor'u izleteceğiz'

Trabzonspor'un yıldız kalecisi Uğurcan Çakır, Alanyaspor karşılaşmasının ardındna açıklamalarda bulundu.



Bordo-mavili takımla ilgili konuşan Uğurcan Çakır "Büyük değişim oldu. Yeni arkadaşlarımız aramıza katıldı. Hepsiyle uyum içinde olmaya, birbirimize alışmaya çalışıyoruz. Takım olarak istiyoruz bazı şeyleri ama şu haftaya kadar sahaya yansıtamadık. İnşallah milli aradan sonra daha iyi Trabzonspor izleyebiliriz" dedi.



Maçta şapka takmasıyla ilgili açıklama yapan Uğurcan Çakır "Çok güneş geliyordu ters taraftan ikinci yarı. Ben de şapkaya alışık değilim. Güneş batınca çıkardım." ifadelerini kullandı.



Milli Takım kadrosunda yer almasıyla ilgili de konuşan Uğurcan Çakır "Milli takım çok özel bir yer. Şanslıyım. Forma gelirse en iyi şekilde hizmet etmeye çalışırım." açıklamasını yaptı.



