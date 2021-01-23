Uğurcan Çakır: "Abdülkadir bizim öz kardeşimiz gibi"

Trabzonspor'un kalecisi Uğurcan Çakır, Gençlerbirliği maçı sonrasında konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Uğurcan Çakır: 'Abdülkadir bizim öz kardeşimiz gibi'
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23 Ocak 2021 18:24
Süper Lig'in 21. haftasında deplasmanda Gençlerbirliği'ni 2-1 mağlup eden Trabzonspor'da kaleci Uğurcan Çakır, karşılaşma sonrasında açıklamalarda bulundu.

Abdülkadir Ömür ile ilgili konuşan Çakır, "Abdülkadir Ömür bizim öz kardeşimiz gibi, inşallah daha güçlü dönecek. Bu sefer de geldiğinde inşallah bize çok güç katacak. Futbolcudan ziyade, o bizim öz kardeşimiz." dedi.

Takımdaki herkesin birbiri için mücadele ettiğini söyleyen başarılı kaleci "Takım halinde iyi savunma yaptık, kompakt durduk. Ben de en geriden antrenmanlarda çalıştığımızı maçta görünce motive oluyorum. Yeni hocamızla çıkışa geçtik. Çok iyi çalışıp, çok iyi mücadele ediyoruz. Takımda herkes birbiri için mücadele ediyor, birbirini itiyor, bu çok özel. Bu da skora yansıyor. Benim kişisel performansım önemli değil, takım halinde iyi durunca zaten az gol yiyoruz. Önümüzde bir Süper Kupa finali var, kupayı almak istiyoruz." ifadelerini kullandı.



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