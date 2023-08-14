Uğurcan Çakır'a transfer teklifi!

Trabzonspor Transfer Haberleri Son Dakika: Süper Lig devlerinden Trabzonspor'un file bekçisi Uğurcan Çakır ile ilgili önemli gelişmeler yaşanıyor. Son olarak yıldız kaleciye Fransız ekibi Nantes'in talip olduğu öğrenildi. İşte detaylar...

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Uğurcan Çakır'a transfer teklifi!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
14 Ağustos 2023 10:55
Uzun zamandır Trabzonspor'dan ayrılma ihtimali konuşulan Uğurcan Çakır ile ilgili bu sezon ilk resmi teklif geldi.

Fransız ekibi Nantes, 27 yaşındaki eldiven için Karadeniz devine 5 milyon euro'luk teklif sundu. Ama Başkan Ertuğrul Doğan, yönetim kuruluyla birlikte bu öneriyi geri çevirdi.

Nantes'in fiyat artırması halinde yönetimin nasıl hareket edeceği ise net değil.

Kaptan Uğurcan daha önce, kulübün çıkarları neyi gerektiriyorsa onu yapmaya hazır olduğunu dile getirmişti.  

 
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery