Uğurcan Çakır'a şartlı evet!

Trabzonspor Başkanı Doğan, başarılı kaleci için Türkiye içi transfer ihtimalini kapattı. Roma ve Nottingham Forest ön plana çıktı.

Haber; Türkiye, Fotoğraf; AA
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Uğurcan Çakır'a şartlı evet!
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05 Temmuz 2023 09:35
Trabzonspor'da Uğurcan Çakır'un takımda kalıp kalmayacağı konusu sıcaklığını koruyor.

Adı Galatasaray ile de anılan Uğurcan için Başkan Ertuğrul Doğan nokta koyup "Türkiye içinden bir kulübe satışına kesinlikle izin yok" demişti. Ancak Avrupa için ise "Şartlı evet" geldi.

O şartlarda da kulüp çıkarlarının yanı sıra prestijli bir kulüp olması önceliği vardı. Çakır konusunda ise ön plana Nottingham Forest ve Roma çıktı.

KULÜP ÇIKARI ÖNEMLİ

2027'ye kadar mukavelesi bulunan Uğurcan Çakır da kararı yönetime bırakmış durumda. Kulübe para kazandırıp gitmek isteyen millî eldiven ile ilgili beklenti en az 12 milyon avro.

Yönetim, Çakır'ın satışına karşı B ve C planını da hazırlamış durumda. 

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