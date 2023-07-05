Uğurcan Çakır'a şartlı evet!

Trabzonspor'da Uğurcan Çakır'un takımda kalıp kalmayacağı konusu sıcaklığını koruyor.
Adı Galatasaray ile de anılan Uğurcan için Başkan Ertuğrul Doğan nokta koyup "Türkiye içinden bir kulübe satışına kesinlikle izin yok" demişti. Ancak Avrupa için ise "Şartlı evet" geldi.
O şartlarda da kulüp çıkarlarının yanı sıra prestijli bir kulüp olması önceliği vardı. Çakır konusunda ise ön plana Nottingham Forest ve Roma çıktı.
KULÜP ÇIKARI ÖNEMLİ
2027'ye kadar mukavelesi bulunan Uğurcan Çakır da kararı yönetime bırakmış durumda. Kulübe para kazandırıp gitmek isteyen millî eldiven ile ilgili beklenti en az 12 milyon avro.
Yönetim, Çakır'ın satışına karşı B ve C planını da hazırlamış durumda.
Adı Galatasaray ile de anılan Uğurcan için Başkan Ertuğrul Doğan nokta koyup "Türkiye içinden bir kulübe satışına kesinlikle izin yok" demişti. Ancak Avrupa için ise "Şartlı evet" geldi.
O şartlarda da kulüp çıkarlarının yanı sıra prestijli bir kulüp olması önceliği vardı. Çakır konusunda ise ön plana Nottingham Forest ve Roma çıktı.
KULÜP ÇIKARI ÖNEMLİ
2027'ye kadar mukavelesi bulunan Uğurcan Çakır da kararı yönetime bırakmış durumda. Kulübe para kazandırıp gitmek isteyen millî eldiven ile ilgili beklenti en az 12 milyon avro.
Yönetim, Çakır'ın satışına karşı B ve C planını da hazırlamış durumda.