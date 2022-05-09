Önümüzdeki sezon Avrupa kupalarında mücadele edecek olan bordo-mavili takımda transfer hareketliliği yaşanıyor.



AVRUPA'NIN TAKİBİNDE!

PREMİER LİG'DEN TALİP!



Performansıyla Trabzonspor'u sezon boyunca zirvede tutan Uğurcan Çakır, transfer gündeminde de ilk sırayı kimselere bırakmıyor. Sezon boyunca İspanya, Fransa ve İtalyan ekiplerinin gündemini meşgul eden 26 yaşındaki file bekçisine son teklif İngiltere'den geldi.



FULHAM DEVREYE GİRDİ

ŞARTLARI SORULDU, TEKLİF....





Championship'te şampiyonluğa uzanan, gelecek sezon Premier Lig'de mücadele edeceği için güçlü bir kadro oluşturmak isteyen Fulham, Uğurcan'ın menajerine ulaşarak nabız yokladı.



Şartlar soruldu ancak bu görüşme henüz resmi bir boyuta ulaşmadı. Bordo-mavili kulüple 30 Haziran 2024'e kadar sözleşmesi olan tecrübeli kaleci, transfer konusunda topu yönetime atmış durumda. İngilizlerin de sezon sonu teklif yapması bekleniyor.



UĞURCAN'DAN YEŞİL IŞIK



Uğurcan gelen tüm teklifler için "Trabzonspor'un çıkarları neyi gerektiriyorsa onu yaparım" yanıtını veriyor.



Trabzonspor'da bu sezon şampiyonluğun mimarlarından olan Uğurcan Çakır, 2014-15'ten bu yana bir sezonda 80+ kurtarış yapan kaleciler arasında en yüksek kurtarış yüzdesine ulaşan isim olarak tarihe geçti. Bu sezon Trabzonspor formasıyla 40 resmi maçta 3619 dakika süre alan Uğurcan 13 maçta kalesini gole kapattı. Toplam 38 gol yedi.







