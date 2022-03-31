Uğurcan Çakır'a moral yüklemesi

Trabzonspor'un yıldız file bekçisi Uğurcan Çakır, Beşiktaş maçında kalesini geri alacak. Teknik Direktör Abdullah Avcı ise Dünya Kupası finallerine gidememenin moralsizliğini yaşayan öğrencisini zorlu maç öncesi mental olarak hazır tutmaya çalışacak.



Ayrıca Avcı, Ahmetcan Kaplan'dan gelen kötü haber sonrası takımın diğer savunma oyuncusu Hüseyin Türkmen'e hazır ol mesajı gönderdi. Sezon başından bu yana savunma bölgesinde ciddi sakatlıklarla karşı karşıya kalan deneyimli teknik adam Edgar le ve Vitor Hugo sonrası savunmayı Denswil ve Ahmetcan'a emanet etmişti. 3 hafta sahalardan uzak kalması beklenen genç savunma oyuncusunun yerine Avcı Hüseyin'e forma verecek.



Uzun süredir Hamsik'den yararlanamayan, fakat son idmanlarda kontrollü bir şekilde çalışan Marek Hamsik için de teknik heyet maçı günü karar verecek. Öte yandan cezalı duruma düşen Peres'in yerine de Dorukhan ya da Serkan Asan'ın şans bulması bekleniyor. Bordo-mavili takımda iyi haberlerden biri ise Puchacz'ın cezasının bitip sahalara dönecek olması.





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