Uğurcan Çakır, A Milli Takım ile yeniden doğdu

Şampiyonluk sonrası Trabzonspor'da işler istenildiği gibi gitmezken, takımın genel formsuzluğu oyunculara da yansımış, performansı düşen isimlerden biri de Uğurcan Çakır olmuştu. Bu süreçte A Milli Takım'da da yedek kaleci durumuna gelen Uğurcan, teknik adam değişikliği ve Montella'nın göreve gelmesiyle eldivenleri geri aldı.
Mert Günok'un sakatlığında kritik Hırvatistan ve Letonya maçlarında kaleyi koruyan 27 yaşındaki file bekçisi, performansıyla alkış topladı. Hırvatistan deplasmanında kalesine gelen 4 şutun hepsini kurtaran Trabzonspor'un kaptanı, önceki gün de Letonya maçında çok zor bir karşı karşıya pozisyonda topu çıkardı ve kırılma anı olabilecek dakikada takımı ayakta tuttu.
ŞİMDİ SIRA LİGDE
Milli arada eski günlerine dönen Uğurcan'ı, hem Hırvatistan hem de Letonya maçlarının ardından Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı telefonla arayıp tebrik etti. Kaptanın yeni hedefi; Kasım'daki Milli maç dönemine kadar ligdeki 4 haftada yükselişini sürdürmek ve Galler maçında da ilk 11'de sahada olmak.
Mert Günok'un sakatlığında kritik Hırvatistan ve Letonya maçlarında kaleyi koruyan 27 yaşındaki file bekçisi, performansıyla alkış topladı. Hırvatistan deplasmanında kalesine gelen 4 şutun hepsini kurtaran Trabzonspor'un kaptanı, önceki gün de Letonya maçında çok zor bir karşı karşıya pozisyonda topu çıkardı ve kırılma anı olabilecek dakikada takımı ayakta tuttu.
ŞİMDİ SIRA LİGDE
Milli arada eski günlerine dönen Uğurcan'ı, hem Hırvatistan hem de Letonya maçlarının ardından Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı telefonla arayıp tebrik etti. Kaptanın yeni hedefi; Kasım'daki Milli maç dönemine kadar ligdeki 4 haftada yükselişini sürdürmek ve Galler maçında da ilk 11'de sahada olmak.