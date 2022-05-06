Uğurcan Çakır'a Avrupa'dan bir talip daha

Uğurcan Çakır, Avrupa'nın gözdesi konumunda. Birçok kulübün talip olduğu yıldız kaleciye bir Avrupa devi daha talip oldu.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Uğurcan Çakır'a Avrupa'dan bir talip daha
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06 Mayıs 2022 13:06
Spor Toto Süper Lig'de bitime 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Trabzonspor'da flaş gelişmeler yaşanıyor...

Fırtına'nın şampiyonluğunda büyük payı bulunan isimlerden Uğurcan Çakır, birçok Avrupa devinin gözdesi durumunda. Birçok kulübün talip olduğu yıldız kaleciye bir Avrupa devi daha talip oldu.

Süper Lig'in en değerli kalecisi olan ve özellikle İngiltere, İspanya ve Fransa'dan üst düzey takımların yakın markaja aldığı Uğurcan için Portekiz ekibi Benfica da devreye girdi.

Portekiz kulübünün, milli file bekçisini birçok maçta takibe aldığı, sezon sonunda ise resmi teklifle bordo-mavililerin kapısını çalmaya hazırlandığı öğrenildi.



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