"Uğurcan Çakır 50 milyon euro olurdu!"

Trabzonspor'un başarılı kalecisi Uğurcan Çakır ile ilgili olarak dikkat çeken ifadeler kullandı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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'Uğurcan Çakır 50 milyon euro olurdu!'
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26 Aralık 2021 01:50
Uğurcan Çakır
Uğurcan Çakır
Trabzonspor
Trabzonspor'un başarılı kalecisi Uğurcan Çakır ile ilgili olarak dikkat çeken bir açıklama geldi.

Bordo-mavili takımın kalecisi Uğurcan Çakır'ın sezona damga vurduğunu söyleyen Sinan Engin, milli file bekçisinin sezon sonunda Avrupa'ya transfer olabileceğini belirtti.

Uğurcan Çakır hakkında konuşan Sinan Engin "Şenol Güneş'ten sonra Trabzonspor tarihinin gelmiş geçmiş en iyi kalecisi Uğurcan Çakır'dır. Uğurcan Çakır dünya çapında bir kaleci. Roma'da oynasaydı, Avrupalı olsaydı 50 Milyon €'ya giderdi." dedi.


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