Spor Toto Süper Lig'de sezonu şampiyon tamamlayan Trabzonspor'un eski teknik direktörlerinden Sadi Tekelioğlu, bordo-mavililerin gündemine yönelik değerlendirmelerde bulundu. Sporx'ten Emrah Karalinç'e konuşan Tekelioğlu, kariyerlerine büyük katkı yaptığı Uğurcan Çakır ve Abdülkadir Ömür ile ilgili tespitlerini paylaştı. Tekelioğlu, Anthony Nwakaeme konusunda da dikkati çeken sözler söyledi.



"BU ŞAMPİYONLUK DİĞERLERİNDEN DAHA DEĞERLİ"



Öncelikle Trabzonspor'un kazandığı şampiyonluğun çok değerli olduğunu ifade eden Sadi Tekelioğlu, "38 yıl sonra şampiyon olduk. Ara çok uzun. Diğer şampiyonluklardan daha değerli. Camiamıza önemli bir hediye oldu. Kaybedilen ya da boşa harcanan para varsa bunlar geri yerine koyulur. Trabzonspor forma da satacaktır. Sponsorlardan para kazanır. Ama şampiyonluklar kolay gelmiyor. Trabzonspor bundan sonra borcu azaltmaya yönelik hamle yapmalı" ifadesini kullandı.



"NWAKAEME KONUSUNDA ORTA YOL BULUNMALI, BÜYÜK KAYIP OLUR"



Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Nwakaeme için gereken teklifi sunduklarını ve futbolcudan yanıt beklediklerini söylemişti. Tekelioğlu bu konuyla ilgili olarak ise şu ifadeleri kullandı:



"Bana göre Nwakaeme ile anlaşma konusunda ipler ligin bitimine 5-6 hafta kopmuştu. Çok iyi oynadığı bir maçtan sonra yedek kaldı. Tekrar oyuna girdi. Kulübün beklentisinin üstünde bir rakam istedi. Trabzonspor için çok önemli bir kayıp. Daha önce Ekuban vardı. Nwakaeme de onun gibi faydalı olmuştu. Giderse tam anlamıyla kayıp olur. O mevki de çok zor doldurulur. Bence kulüp bir anlaşma yolu bulmalıydı. Trabzonspor, şampiyonluk yolunda bu kadar para harcadıktan sonra Nwakaeme gibi bir isimle kesinlikle anlaşmalıydı."



"ÖMÜR ARTIK AVRUPA'YA GİT"



Yaşadığı sakatlıklar sebebiyle performansında dalgalanma olan eski öğrencisi Abdülkadir Ömür ile ilgili olarak Trabzonspor'un eski teknik direktörü bir tavsiyede bulundu. Deneyimli teknik adam, "Abdülkadir'in sık sakatlanmasının nedeni adalesi ve boyunun kısa olması. Yani; anatomik yapısından dolayı. Bünyesi ağır idmanları kaldırmadı. Adale sakatlıkları geçirdi. Teknik ekip ve sağlık ekip iyi toparladı. Bence de artık Avrupa'ya gitmesi gerek. Kısa sürede başarılı olup gitmedi mi geriye gidiş başlıyor. Abdülkadir kalır ve başarılı olamazsa kendi adına da kulüp adına da doğru bir iş olmaz. Trabzonspor'un borcunun ödenmesi konusunda rahatlatıcı olursa gitsin derim. Bana göre; İspanya ve Fransa ona uygun lig. Premier Lig ve İtalya zor. Fizik olarak kendisini geliştirmeli" diye konuştu.



"UĞURCAN ÇAKIR 40 MİLYON EURO'YA GİDER"



Öte yandan Sadi Tekelioğlu, Trabzonspor'un şampiyonluğunda büyük pay sahibi olan Uğurcan Çakır ile yaptığı son sohbeti de Sporx aracılığıyla paylaştı. Tekelioğlu, "Uğurcan ile sık sık konuşuyoruz. Bana, 'Benim de kulübün de menfaati olacaksa Avrupa'ya gitmek isterim. Sözleşmem bitse bile, sözleşmeyi uzatır ve kulübe katkı sağlayarak gitmek isterim' dedi. Gönlü Avrupa'da. Uğurcan'ın şampiyonluktaki katkısı çok büyük. Sezon içinde anormal kurtarışlar yaptı. 20 milyon Euro'ya Uğurcan'ı ben de bırakmam. Leeds United, Uğurcan için ekip yolladı. Çok beğendiler. Kendimizi küçümsemeyelim. Nokta atışı yapıyor zaten Avrupalılar. 40 milyon Euro gibi bir bütçe ayırabileceği konuşuluyor. Gitse gitse 40'a gider" dedi.





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