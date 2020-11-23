Uğurcan Çakır, 11 maç sonra 'dur' dedi!

Şenol Güneş Stadı'nda oynadığı son 11 maçta da gol yiyen Trabzonspor, Abdullah Avcı ile kaleyi kapattı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Trabzonspor.org
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Uğurcan Çakır, 11 maç sonra 'dur' dedi!
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23 Kasım 2020 09:50
Süper Lig'in ilk 8 haftalık diliminde 15 golle en fazla gol yiyen takım olan Trabzonspor, 11 maç sonra evinde kalesini kapattı. Bordo-mavililerin yeni teknik direktörü Abdullah Avcı, 'Bu kadar gol yenmez' demiş ve öncelikle savunma üzerinde duracaklarını açıklamıştı. Şenol Güneş Stadı'nda oynadığı son 11 maçta da gol yiyen Fırtına, Avcı ile kötü geleneği bitirdi.

UĞURCAN GEÇİT VERMEDİ
Fotomaç'ın haberine göre bu sezon sadece 2. haftada deplasmandaki Denizli (0-0) maçını gol yemeden bitiren Uğurcan Çakır, 6 hafta sonra Erzurum'a geçit vermedi.



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