Uğurcan'a İngiltere ve Fransa'dan iki talip

Süper Lig'de sezonu 7. sırada bitiren Trabzonspor'un tecrübeli kalecisi Uğurcan Çakır, bu sezon performansıyla beğeni topladı.
Fırtına'nın kalecisine Avrupa'dan ciddi talipler çıktı.
MONACO İLK SIRADA
Fransız basınından L'Equipe'in haberine göre kaleci arayışında olan Monaco, Trabzonspor kalecisi Uğurcan Çakır'ı kadrosuna katmak istiyor.
Habere göre Monaco yönetimi, Uğurcan Çakır'ın durumu hakkında bilgi edinmek için iletişime geçti. Ancak Beşiktaş'ın da milli oyuncu için fırsat kolladığı yazıldı.
BURNLEY DEVREDE
Premier Lig'e yükselen Burnley de Uğurcan Çakır için devrede. Trabzonspor yönetiminin, 29 yaşındaki file bekçisini Süper Lig ekipleri yerine Avrupa'ya göndermeye sıcak baktığı bildirildi. Haberde, İngiliz ekibinin teklif hazırlığında olduğu ifade edildi.
Fırtına'nın kalecisine Avrupa'dan ciddi talipler çıktı.
MONACO İLK SIRADA
Fransız basınından L'Equipe'in haberine göre kaleci arayışında olan Monaco, Trabzonspor kalecisi Uğurcan Çakır'ı kadrosuna katmak istiyor.
Habere göre Monaco yönetimi, Uğurcan Çakır'ın durumu hakkında bilgi edinmek için iletişime geçti. Ancak Beşiktaş'ın da milli oyuncu için fırsat kolladığı yazıldı.
BURNLEY DEVREDE
Premier Lig'e yükselen Burnley de Uğurcan Çakır için devrede. Trabzonspor yönetiminin, 29 yaşındaki file bekçisini Süper Lig ekipleri yerine Avrupa'ya göndermeye sıcak baktığı bildirildi. Haberde, İngiliz ekibinin teklif hazırlığında olduğu ifade edildi.