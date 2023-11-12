Uğur Okur: 'Pes ettiğiniz zaman kaybedersiniz'

Trendyol 1. Lig'in 12. haftasında konuk ettiği Teksüt Bandırmaspor'a 2-0 mağlup olan Manisa FK'nin yardımcı antrenörü Uğur Okur, 8 maçtır kazanamamanın baskısını yaşadıklarını belirterek, bu durumdan kurtulmak için mücadeleye devam edeceklerini söyledi.



Okur maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, bugünkü müsabakada Manisa şehrine galibiyet hediye etmek istediklerini, maça arzulu başladıklarını ancak uzun zamandır kazanamamanın verdiği kırılganlığın, 31. dakikada yedikleri golle zirveye çıktığını söyledi.



Yedikleri golün ardından toparlansalar da skoru bulamadıklarını ifade eden Okur, "21 defa ceza sahasına girmiş ve gol atamamış bir takımın antrenörü olmak üzücü. 8 maçtır kazanamıyoruz, kolay değil oyuncu arkadaşlarımız için. İnsanlar bu tür durumlarda hata yapmaktan korkarlar. 'İşler yine istediğimiz gibi gitmiyor.' derler. Mücadeleye devam edeceğiz çünkü pes ettiğiniz zaman kaybedersiniz. Yönetim, teknik ekip ve oyuncular olarak dik durmamız lazım. Kolay bir süreç değil, idare edilmesi zor bir süreç." dedi.





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