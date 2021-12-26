Uğur Meleke: "Trabzonspor'un tek rakibi kendisi"

Lider Trabzonspor'un, Başakşehir ile 0-0 berabere kaldığı maçı değerlendiren Uğur Meleke, Bordo-Mavililerin şampiyonlukta tek rakibinin kendisi olduğunu söyledi.

, Fotoğraf; AA
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Uğur Meleke: 'Trabzonspor'un tek rakibi kendisi'
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26 Aralık 2021 12:20
Trabzonspor'un, Başakşehir ile 0-0 berabere kaldığı maç ile ilgili Uğur Meleke, değerlendirmede bulundu.

Uğur Meleke Trabzonspor'un artık tek rakibinin kendisi olduğunu söyledi.

Şampiyonluk yarışıyla ilgili açıklama yapan Uğur Meleke, "Bence Trabzonspor'un artık şampiyonlukta tek bir rakibi var, o da kendisi. Trabzon kendi kendine kaybetmezse, bu yıl şampiyonluğu kimsenin kazanma şansı yok." ifadelerini kullandı.


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