Uğur Meleke: 'Süper Lig'in İlkay Gündoğan'ı!'

Galatasaray forması giyen Kerem Demirbay, Rizespor ile oynanan maçta ilk yarıda iki kez ağları havalandırdı.
Uğur Meleke, maçın devre arasında Kerem Demirbay ve orta sahada birlikte görev yaptığı Lucas Torreira'nın performanslarını değerlendirdi.
Uğur Meleke'nin sözleri şu şekilde:
"Galatasaray tarihinde çok iyi orta saha grupları yakalandı. Torreira - Kerem Demirbay, aday buna. Keşke Avrupa'da da devam etselerdi. Bu sezonki performansları aday. Birkaç yıl daha sürdürürlerse, Galatasaray'ın efsane orta sahaları arasına yazılabilecek bir çizgi yakalarlar."
"Kerem Demirbay'ın oynamadığı dönemde neden oynamadığını anlamamıştım. Okan Buruk, iyi oynarken kesmişti. Çok farklı bir orta saha. Süper Lig'in İlkay Gündoğan'ı diyorum ben ona. İlkay'a benzetiyorum. Onu izlerseniz oyunu anlarsınız. Oyunu izlerseniz, Kerem'i anlayamazsınız"
Uğur Meleke, maçın devre arasında Kerem Demirbay ve orta sahada birlikte görev yaptığı Lucas Torreira'nın performanslarını değerlendirdi.
Uğur Meleke'nin sözleri şu şekilde:
"Galatasaray tarihinde çok iyi orta saha grupları yakalandı. Torreira - Kerem Demirbay, aday buna. Keşke Avrupa'da da devam etselerdi. Bu sezonki performansları aday. Birkaç yıl daha sürdürürlerse, Galatasaray'ın efsane orta sahaları arasına yazılabilecek bir çizgi yakalarlar."
"Kerem Demirbay'ın oynamadığı dönemde neden oynamadığını anlamamıştım. Okan Buruk, iyi oynarken kesmişti. Çok farklı bir orta saha. Süper Lig'in İlkay Gündoğan'ı diyorum ben ona. İlkay'a benzetiyorum. Onu izlerseniz oyunu anlarsınız. Oyunu izlerseniz, Kerem'i anlayamazsınız"
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