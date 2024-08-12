Gisdol hakkında şunları söyledi: '' Samsunspor, ligin dikkatle izlenmesi gereken kulüplerinden biri. Geçtiğimiz yıl takımı 8 maçta 1 puanla alıp kümede bırakan Gisdol'u maalesef tutamadılar. Ancak hoca değiştiren diğer takımlar gibi savrulmadılar, çünkü kulübün bir hafızası var. O hafızanın ismi, futbol direktörü Fuat Çapa. Bu sezon başında bir başka Alman Thomas Reis'ı göreve getirdi, o da belki sonuç olarak değil ama oyun anlamında saygıdeğer bir başlangıç yaptı Süper Lig'e. Ben, Gisdol'un gidişini sadece Samsun'un değil, Süper Lig'in de bir kaybı olarak değerlendiriyorum. Samsun'u kısa sürede büyük fiziksel fark yaratan bir takım haline getirmişti geçen sezon. Müsabakaların sonuna kadar diri kaldılar, defalarca mağlubiyetlerden geri döndüler. Maçlar sadece ikinci devrelerden ibaret olsaydı, tam 57 puan toplamış olacaktı Gisdol. ''



Sözlerinde Thomas Reis'e de yer veren Uğur meleke sözlerini şöyle sürdürdü: '' Onun yerine getirilen Reis da, Bochum'la iyi işler yapmış, büyüklere karşı büyük futbol oynatmış cesur bir teknik adam. Bochum'la Bayern'e 7-0 yenilmişliği var, ama aynı Bayern'i 4-2, Dortmund'u da 4-3 mağlup ettiği iki de epik sonuç var kariyerinde. Dün de Beşiktaş'a karşı büyük takım davranışı sergiledi Samsun.''



Beşiktaş'ın yıldızlarının takımı kurtardığını söyleyen Meleke, kara kartalın maçın fişini erken çektiğini söyledi: ''



