Hürriyet Gazetesi köşe yazarı Uğur Meleke, Beşiktaş Samsunspor maçı hakkında konuştu.
Meleke, Samsunspor'un eski teknik direktörü Gisdol hakkında şunları söyledi: ''Samsunspor, ligin dikkatle izlenmesi gereken kulüplerinden biri. Geçtiğimiz yıl takımı 8 maçta 1 puanla alıp kümede bırakan Gisdol'u maalesef tutamadılar. Ancak hoca değiştiren diğer takımlar gibi savrulmadılar, çünkü kulübün bir hafızası var. O hafızanın ismi, futbol direktörü Fuat Çapa. Bu sezon başında bir başka Alman Thomas Reis'ı göreve getirdi, o da belki sonuç olarak değil ama oyun anlamında saygıdeğer bir başlangıç yaptı Süper Lig'e. Ben, Gisdol'un gidişini sadece Samsun'un değil, Süper Lig'in de bir kaybı olarak değerlendiriyorum. Samsun'u kısa sürede büyük fiziksel fark yaratan bir takım haline getirmişti geçen sezon. Müsabakaların sonuna kadar diri kaldılar, defalarca mağlubiyetlerden geri döndüler. Maçlar sadece ikinci devrelerden ibaret olsaydı, tam 57 puan toplamış olacaktı Gisdol. ''
Sözlerinde Thomas Reis'e de yer veren Uğur meleke sözlerini şöyle sürdürdü: ''Onun yerine getirilen Reis da, Bochum'la iyi işler yapmış, büyüklere karşı büyük futbol oynatmış cesur bir teknik adam. Bochum'la Bayern'e 7-0 yenilmişliği var, ama aynı Bayern'i 4-2, Dortmund'u da 4-3 mağlup ettiği iki de epik sonuç var kariyerinde. Dün de Beşiktaş'a karşı büyük takım davranışı sergiledi Samsun.''
Beşiktaş'ın yıldızlarının takımı kurtardığını söyleyen Meleke, kara kartalın maçın fişini erken çektiğini söyledi: ''Dünkü müsabakayı şöyle özetleyebiliriz 5 kelimeyle: "Samsun'un oyunu, Beşiktaş'ın süperstarları var." İlk 30 dakikada tek şut atamayan Beşiktaş, 5 dakikada birbirinden güzel iki golle maçın fişini çekti. İki sayıda da asistler gollerden güzel. Van Bronckhorst'un kariyerinde en fazla saygı gördüğü departman, "yıldızlardan üst düzey verim alması" idi. Feyenoord'da Kuyt, Elia ve Berghuis'ten nasıl verim aldıysa Beşiktaş'ta da süperstarlarla uyumu iyi. Paulista dün sakatlanana kadar hem savunmayı toparladı, hem de mükemmel bir korner organizasyonunu golle tamamladı '' ''Immobile indirdi, Semih şimdiden sezonun en güzel asistlerinden birini yaptı, Rafa yine çabukluğunu gösterdi. Masuaku'da da, Gedson'da da geçen sezona göre toparlanma var. Van Bronckhorst dokunuşu diyebiliriz bu bireysel çıkışlara. ''
Meleke, Samsunspor'un eski teknik direktörü Gisdol hakkında şunları söyledi: ''Samsunspor, ligin dikkatle izlenmesi gereken kulüplerinden biri. Geçtiğimiz yıl takımı 8 maçta 1 puanla alıp kümede bırakan Gisdol'u maalesef tutamadılar. Ancak hoca değiştiren diğer takımlar gibi savrulmadılar, çünkü kulübün bir hafızası var. O hafızanın ismi, futbol direktörü Fuat Çapa. Bu sezon başında bir başka Alman Thomas Reis'ı göreve getirdi, o da belki sonuç olarak değil ama oyun anlamında saygıdeğer bir başlangıç yaptı Süper Lig'e. Ben, Gisdol'un gidişini sadece Samsun'un değil, Süper Lig'in de bir kaybı olarak değerlendiriyorum. Samsun'u kısa sürede büyük fiziksel fark yaratan bir takım haline getirmişti geçen sezon. Müsabakaların sonuna kadar diri kaldılar, defalarca mağlubiyetlerden geri döndüler. Maçlar sadece ikinci devrelerden ibaret olsaydı, tam 57 puan toplamış olacaktı Gisdol. ''
Sözlerinde Thomas Reis'e de yer veren Uğur meleke sözlerini şöyle sürdürdü: ''Onun yerine getirilen Reis da, Bochum'la iyi işler yapmış, büyüklere karşı büyük futbol oynatmış cesur bir teknik adam. Bochum'la Bayern'e 7-0 yenilmişliği var, ama aynı Bayern'i 4-2, Dortmund'u da 4-3 mağlup ettiği iki de epik sonuç var kariyerinde. Dün de Beşiktaş'a karşı büyük takım davranışı sergiledi Samsun.''
Beşiktaş'ın yıldızlarının takımı kurtardığını söyleyen Meleke, kara kartalın maçın fişini erken çektiğini söyledi: ''Dünkü müsabakayı şöyle özetleyebiliriz 5 kelimeyle: "Samsun'un oyunu, Beşiktaş'ın süperstarları var." İlk 30 dakikada tek şut atamayan Beşiktaş, 5 dakikada birbirinden güzel iki golle maçın fişini çekti. İki sayıda da asistler gollerden güzel. Van Bronckhorst'un kariyerinde en fazla saygı gördüğü departman, "yıldızlardan üst düzey verim alması" idi. Feyenoord'da Kuyt, Elia ve Berghuis'ten nasıl verim aldıysa Beşiktaş'ta da süperstarlarla uyumu iyi. Paulista dün sakatlanana kadar hem savunmayı toparladı, hem de mükemmel bir korner organizasyonunu golle tamamladı '' ''Immobile indirdi, Semih şimdiden sezonun en güzel asistlerinden birini yaptı, Rafa yine çabukluğunu gösterdi. Masuaku'da da, Gedson'da da geçen sezona göre toparlanma var. Van Bronckhorst dokunuşu diyebiliriz bu bireysel çıkışlara. ''
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